В Бобруйске троллейбус протаранил машину ГАИ. Есть видео

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 6 октября троллейбус врезался в машину ГАИ, сообщает УВД. Skoda стояла у края проезжей части, пока инспектор ГАИ разбирался с пешеходом.

ДТП произошло на улице 50 лет Октября. Водитель троллейбуса проявила невнимательность и протаранила по касательной стоящую у края проезжей части служебную Skoda.

Инспектор ДПС в это время разбирался с пешеходом, пояснили в УВД.

Транспорт получил механические повреждения, люди не пострадали.