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В Бобруйске троллейбус протаранил машину ГАИ. Есть видео
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 6 октября троллейбус врезался в машину ГАИ,
ДТП произошло на улице 50 лет Октября. Водитель троллейбуса проявила невнимательность и протаранила по касательной стоящую у края проезжей части служебную Skoda.
Инспектор ДПС в это время разбирался с пешеходом, пояснили в УВД.
Транспорт получил механические повреждения, люди не пострадали.
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Инспектор ГАИ в это время разбирался с пешеходом.
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