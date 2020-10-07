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В Бобруйске троллейбус протаранил машину ГАИ. Есть видео

07.10.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 6 октября троллейбус врезался в машину ГАИ, сообщает УВД. Skoda стояла у края проезжей части, пока инспектор ГАИ разбирался с пешеходом.

ДТП произошло на улице 50 лет Октября. Водитель троллейбуса проявила невнимательность и протаранила по касательной стоящую у края проезжей части служебную Skoda.

Инспектор ДПС в это время разбирался с пешеходом, пояснили в УВД.

Транспорт получил механические повреждения, люди не пострадали.

 
 
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Инспектор ГАИ в это время разбирался с пешеходом.
 
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