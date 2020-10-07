В Минске заметили машину, похожую на станцию подавления дронов. Рассказываем, что это

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали снимки странной машины со сложенной конструкцией на крыше. 42.TUT.BY рассказывает, что это за техника.



Фото прислано читателем

Сегодня утром читатель TUT.BY сделал фото белого микроавтобуса, на крыше которого видна некая конструкция, похожая на сложенную антенну. По словам человека, приславшего снимок, машина ехала с Запорожской улицы в сторону Уручья.

Присмотревшись, мы опознали в машине самоходный комплекс радиоэлектронной борьбы «Гроза-С», если по-простому — технику для подавления дронов. Задачей комплекса является защита от беспилотников вероятного противника. Впервые «Грозу-С» показали 28 октября 2016 года на оперативном сборе командного состава Вооруженных сил Беларуси.

Кузов «Грозы-С» вмещает двух операторов, модули РЭБ и радиотехнической разведки, а также комплект антенн и отдельный генератор энергии. Станция может иметь автономные системы жизнеобеспечения и разворачивается всего за 10 минут.

Подавлять сигналы дронов, по данным разработчиков, «Гроза-С» может в широком диапазоне частот — фактически, во всех возможных диапазонах оборудования современных БПЛА.

Дальность радиоразведки и радиоподавления приемника станции составляет 10 километров, радиоподавления приемной аппаратуры спутниковых радионавигационных систем и передатчиков на беспилотниках — до 50 километров, приемников на дронах — 30 километров. На расстоянии 20 километров «Гроза-С» может ставить дезинформирующие помехи аппаратуре GPS на дронах.