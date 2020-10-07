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Россия объявила в розыск Тихановскую: её обвиняют по уголовной статье
Источник материала: KYKY>
Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Ее ФИО внесли в базу данных разыскиваемых лиц МВД РФ. Основанием стала уголовная статья, какая — неизвестно.
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Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Ее ФИО внесли в базу данных разыскиваемых лиц МВД РФ. Основанием стала уголовная статья, какая — неизвестно.
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