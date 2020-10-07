Уволили председателя федерации хоккея Беларуси, потому что он не пошел на митинг за Лукашенко

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно, что у федерации хоккея Беаруси (ФХБ) новый председатель – «старого», Геннадия Савилова, уволили за то, что он отказался участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко. Сообщает Tribuna.

Об увольнении Савилова стало известно благодаря письму, которое Свободное объединение беларуских спортсменов направило в МОК. В документе приведены 22 случая, когда люди из беларуского спорта теряли должности и звания из-за своей гражданской позиции. В из числе и случай Геннадия.

С 9 сентября федерацией хоккея Беларуси руководит Дмитрий Басков.