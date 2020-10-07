ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уволили председателя федерации хоккея Беларуси, потому что он не пошел на митинг за Лукашенко

07.10.2020 16:59 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня стало известно, что у федерации хоккея Беаруси (ФХБ) новый председатель – «старого», Геннадия Савилова, уволили за то, что он отказался участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко. Сообщает Tribuna. 

Об увольнении Савилова стало известно благодаря письму, которое Свободное объединение беларуских спортсменов направило в МОК. В документе приведены 22 случая, когда люди из беларуского спорта теряли должности и звания из-за своей гражданской позиции. В из числе и случай Геннадия. 

С 9 сентября федерацией хоккея Беларуси руководит Дмитрий Басков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что у федерации хоккея Беаруси (ФХБ) новый председатель – «старого», Геннадия Савилова, уволили за то, что он отказался участвовать в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Hyundai Sonata российской сборки: полный производственный цикл и новые комплектации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика