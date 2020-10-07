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Уволили председателя федерации хоккея Беларуси, потому что он не пошел на митинг за Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Сегодня стало известно, что у федерации хоккея Беаруси (ФХБ) новый председатель – «старого», Геннадия Савилова, уволили за то, что он отказался участвовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко.
Об увольнении Савилова стало известно благодаря письму, которое Свободное объединение беларуских спортсменов направило в МОК. В документе приведены 22 случая, когда люди из беларуского спорта теряли должности и звания из-за своей гражданской позиции. В из числе и случай Геннадия.
С 9 сентября федерацией хоккея Беларуси руководит Дмитрий Басков.
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Сегодня стало известно, что у федерации хоккея Беаруси (ФХБ) новый председатель – «старого», Геннадия Савилова, уволили за то, что он отказался участвовать в...
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