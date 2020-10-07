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Sony распотрошила PlayStation 5 и показала ее внутренности (видео)
Источник материала: Onliner
Sony выпустила семиминутное видео с разборкой PlayStation 5. Консоль «раздевает» глава механического дизайна PlayStation 5 Ясухиро Оотори.
Судя по ролику, белоснежные панели снять легко: они отщелкиваются при сдвиге в сторону. По идее, пользователи смогут сами разбирать приставку и чистить ее от пыли. Впрочем, у PlayStation 5 есть фильтры, которые блокируют частицы от попадания внутрь консоли при заборе воздуха для охлаждения.
К слову, в охлаждении применяется жидкий металл — в Sony отмечали, что на разработку системы ушло два года.
Продажи PlayStation 5 в США начнутся 12 ноября, а в Европе и остальных регионах — 19-го числа. Версия консоли
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Sony выпустила семиминутное видео с разборкой PlayStation 5. Консоль «раздевает» глава механического дизайна PlayStation 5 Ясухиро Оотори.Читать далее…
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