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Sony распотрошила PlayStation 5 и показала ее внутренности (видео)

07.10.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Sony выпустила семиминутное видео с разборкой PlayStation 5. Консоль «раздевает» глава механического дизайна PlayStation 5 Ясухиро Оотори.

Судя по ролику, белоснежные панели снять легко: они отщелкиваются при сдвиге в сторону. По идее, пользователи смогут сами разбирать приставку и чистить ее от пыли. Впрочем, у PlayStation 5 есть фильтры, которые блокируют частицы от попадания внутрь консоли при заборе воздуха для охлаждения.

К слову, в охлаждении применяется жидкий металл — в Sony отмечали, что на разработку системы ушло два года.

Продажи PlayStation 5 в США начнутся 12 ноября, а в Европе и остальных регионах — 19-го числа. Версия консоли без дисковода оценена в $399, модель с приводом Blu-Ray будет стоить $499.

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Sony выпустила семиминутное видео с разборкой PlayStation 5. Консоль «раздевает» глава механического дизайна PlayStation 5 Ясухиро Оотори.Читать далее…
 
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