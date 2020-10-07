«Шелемишево нет. И Желтухино тоже». Локальный апокалипсис в России

Источник материала: Onliner

Жителей сразу 10 пунктов в Рязанской области эвакуировали после начала пожара на военном арсенале в Скопинском районе. Взрывы на складе с артиллерийскими снарядами начали греметь сегодня днем. ЧП сняли очевидцы, эмоционально прокомментировав происходящее.

По информации российского министерства обороны, взрывы начали греметь рядом с военным городком Желтухино. Огонь перекинулся на арсенал с артиллерийскими снарядами с загоревшейся травы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу Западного военного округа. На появившихся видео свидетелей происшествия заметны густые столбы дыма, сопровождающиеся детонацией боеприпасов. Взрывы гремят каждые 5—10 секунд.

Чрезвычайные службы проводят эвакуацию десяти населенных пунктов, расположенных в радиусе 5 километров от места ЧП. Штатному пожарному расчету военной части не удалось самостоятельно справиться с возгоранием. К нему на помощь отправлен пожарный поезд, планируется привлечение к тушению специального Ил-76, армейских вертолетов Ми-8 и пожарных танков. По предварительным данным, пострадавших нет.