Минздрав разъяснил, кто относится к контактам первого и второго уровней

Источник материала: Onliner

Ведомством принято постановление от 2 октября 2020 г. №81 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. №36». Так, к контактам первого уровня относятся лица, имевшие тесный контакт: с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания; с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19.

К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до 10 лет, посещающие учреждения дошкольного или общего среднего образования, имевшие возможный контакт:

с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания;

с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19 по месту воспитания (учебы).

Тесный контакт — контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Возможным считается контакт на расстоянии от 1 до 2 метров без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.