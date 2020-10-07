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Минздрав разъяснил, кто относится к контактам первого и второго уровней
Источник материала: Onliner
Ведомством
К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до 10 лет, посещающие учреждения дошкольного или общего среднего образования, имевшие возможный контакт:
Тесный контакт — контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Возможным считается контакт на расстоянии от 1 до 2 метров без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.
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