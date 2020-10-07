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Минздрав разъяснил, кто относится к контактам первого и второго уровней

07.10.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ведомством принято постановление от 2 октября 2020 г. №81 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. №36». Так, к контактам первого уровня относятся лица, имевшие тесный контакт: с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания; с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19.

К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до 10 лет, посещающие учреждения дошкольного или общего среднего образования, имевшие возможный контакт:

  • с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания;
  • с лицом, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19 по месту воспитания (учебы).

Тесный контакт — контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Возможным считается контакт на расстоянии от 1 до 2 метров без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

 
 
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Ведомством принято постановление от 2 октября 2020 г. №81 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. №36». Так, к...
 
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