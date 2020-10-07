Против мужчины возбудили уголовное дело за клевету на милиционера (видео)

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает об очередном деле за негативные либо ложные высказывания о сотрудниках милиции в интернете. На этот раз речь о клевете: под фото милиционера в Telegram-канале «Верхнедвинск» 34-летний житель райцентра сообщил, что человек на снимке «задерживает людей с детьми, а также ездил в Минск на задержание мирных людей». Комментарий увидел сам милиционер.

Он обратился к сотрудникам управления собственной безопасности. Те нашли и задержали автора комментария. Это оказался водитель большегруза. Он сказал, что таким образом хотел привлечь внимание жителей Верхнедвинска к сотруднику.

Действиям мужчины дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за клевету.

Помимо этого идет проверка по оскорблениям и необоснованным обвинениям в насилии над женщинами начальника Глубокского РОВД. Такая информация публиковалась в местном Telegram-чате. Некоторых авторов публикаций установили, действия квалифицированы как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.