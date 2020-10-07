ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Против мужчины возбудили уголовное дело за клевету на милиционера (видео)

07.10.2020 17:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает об очередном деле за негативные либо ложные высказывания о сотрудниках милиции в интернете. На этот раз речь о клевете: под фото милиционера в Telegram-канале «Верхнедвинск» 34-летний житель райцентра сообщил, что человек на снимке «задерживает людей с детьми, а также ездил в Минск на задержание мирных людей». Комментарий увидел сам милиционер.

Он обратился к сотрудникам управления собственной безопасности. Те нашли и задержали автора комментария. Это оказался водитель большегруза. Он сказал, что таким образом хотел привлечь внимание жителей Верхнедвинска к сотруднику.

Действиям мужчины дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за клевету.

Помимо этого идет проверка по оскорблениям и необоснованным обвинениям в насилии над женщинами начальника Глубокского РОВД. Такая информация публиковалась в местном Telegram-чате. Некоторых авторов публикаций установили, действия квалифицированы как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает об очередном деле за негативные либо ложные высказывания о сотрудниках милиции в интернете. На этот раз речь о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске заметили машину, похожую на станцию подавления дронов. Рассказываем, что это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика