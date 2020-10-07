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В Минске появятся новые проездные сроком действия 365 суток

07.10.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Согласно решению Мингорисполкома, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, в столице появятся проездные на 1, 3, 7 и 25 поездок. Такие проездные будут действовать в течение года, но только в наземном транспорте.

Стоить эти проездные будут от 65 копеек до 20 рублей.

Кроме этого, появятся проездные и на 100 поездок, правда, сразу на три вида транспорта. Действовать они будут 80 дней. Стоить такой проездной будет 53,95 рубля.

Также можно купить аналогичный проездной на 100 поездок в экспресс-автобусе. Он обойдется в 66,4 рубля.

Решение Мингорисполкома вступает в силу через пять дней после официального опубликования, то есть 13 октября.

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Согласно решению Мингорисполкома, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, в столице появятся проездные на 1, 3, 7 и 25 поездок. Такие проездные...
 
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