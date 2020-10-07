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Эксперт оценил, чего опасается Газпром в Беларуси и что ждет Белгазпромбанк

07.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт оценил, чего опасается Газпром в Беларуси и что ждет Белгазпромбанк

На данный момент опасения Газпрома уже излишни, сказал собеседник Sputnik, в первую очередь, потому что оператором газопровода "Ямал ― Европа" является дочерняя компания концерна "Газпром трансгаз Беларусь", то есть "работают операторы самого Газпрома".

"Каких-то уличных волнений не наблюдается, опасаться можно только каких-то  террористических актов, диверсионных мероприятий в отношении инфраструктуры, но как раз с этим вопросом, думаю, спецслужбы Беларуси справятся", ― сказал Марцинкевич. 

© Sputnik / Максим Блинов
"Газпром": ситуация в Беларуси создает риски для стабильного транзита газа

При этом, по словам собеседника, пока сложно сказать, как поведет себя Газпром в отношении дочернего "Белгазпромбанка". "Трудно отгадывать, какие настроения царят в руководстве концерта", сказал Марцинкевич.

"Многое зависит от того, какие решения будет принимать центральный банк в Беларуси, будет ли происходить санация банка или его ликвидация. Насколько известно, свои активы Газпром из этого банка вывел,  в этом отношении понятно, что останется человеческая обида, но то, что интересы Газпрома не пострадают, это очевидно", ― считает Марцинкевич.

В Беларуси будет завод Газпрома?

Что касается взаимоотношений Беларуси с газовым концерном, многое будет зависеть от тона переговоров президентов и премьер-министров двух стран, если будет принято обоюдное решение продолжать интеграционные проекты, вытекающие из союзного договора.

"Хотелось бы видеть новые экономические интеграционные процессы, тем более что подобный опыт у Газпрома уже появился. Я имею ввиду строящийся газоперерабатывающий завод в Амурской области,  который в качестве ресурсного источника использует газопровод "Сила Сибири". Мощность его, когда он выйдет на 100%, составит 38 млрд кубометров, мощность "Ямал ― Европа" ― 33 млрд, это сопоставимые ресурсы", ― отмечает Марцинкевич.  

© Sputnik / Алексей Даничев
"Газпром" оценил поставки газа в Беларусь в 2,69 миллиарда долларов

Если газохимический комплекс реализуется на Дальнем Востоке, это значит что, он рентабелен, алгоритм действий известен, и ситуация в Беларуси в этом плане ничем не отличается, считает собеседник.

Кроме того, в белорусской Речице еще с советских времен построен местный газоперерабатывающий завод, а это значит, что имеется и собственная производственная площадка и хорошая научно-техническая школа, то есть Беларуси не надо искать специалистов на стороне, добавил эксперт.

Напомним, накануне российский концерн "Газпром" распространил аналитические материалы, в которых были высказаны опасения по поводу стабильного транзита газа в Европу по белорусской территории.

"Текущая политическая нестабильность в Беларуси и неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации также увеличивают риски для текущей деятельности нашей дочерней компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в частности, риски сбоев в транзите нашего газа по белорусскому участку газопровода "Ямал — Европа", — было сказано в документе.

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