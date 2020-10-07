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Как выглядит затонувший корабль, который может раскрыть тайну Янтарной комнаты
07.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Находка может помочь разгадать давнюю тайну - местонахождение Янтарной комнаты, бесследно пропавшей из разграбленного нацистами Царского Села.
В 1945 году "Карлсруэ" во время эвакуации немцев из Восточной Пруссии в спешке вышел из Кенигсберга с тяжелым грузом и 1083 людьми на борту и был потоплен советскими военными самолетами у берегов Польши. Обнаруженный на дне моря корабль стоит очень ровно, но весь груз сдвинулся вперед, машины, ящики - все в беспорядке, рассказывают дайверы и подтверждают слова снимками.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Янтарная комната - "восьмое чудо света" - в 1941 году была вывезена солдатами вермахта из Екатерининского дворца в замок Кенигсберга, где она экспонировалась в последний раз. Госкомиссия в СССР сделала вывод, что предмет искусства был уничтожен при бомбардировке. Однако в 2000 году ФРГ передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты, что породило несколько новых версий о ее местонахождении.
Поиски пропавшей Янтарной комнаты продолжаются до сих пор, особенно активно - в Польше. По некоторым предположениям, она могла быть на знаменитом "золотом поезде" Третьего рейха, который продолжают искать на протяжении уже нескольких десятилетий в польской Силезии: в засыпанных тоннелях трассы Вроцлав — Валбжих близ замка Ксенж и бункере Гитлера в Мамерках "Волчье логово".
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Польские дайверы обнаружили на дне Балтийского моря обломки затонувшего немецкого корабля времен Второй мировой войны и уверены, что это тот самый "Карлсруэ".
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