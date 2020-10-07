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Кейт Миддлтон в ретро-пальто и "детском" колье удивила публику
07.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила поклонников: герцогиня вышла в свет в "британском" пальто и с детским аксессуаром на шее.
10 октября во всем мире отметят День психического здоровья, и этот праздник не могла пропустить любимица королевы. В преддверии важной даты, Миддлтон приехала в Университет Дерби, где встретилась с учащимися и провела беседу на тему учебы во время пандемии.
В сети обсуждают новый, утепленный образ Миддлтон: на мероприятии герцогиня появилась в кашемировой водолазке, брюках с завышенной талией и ретро-пальто в клетку.
Особое внимание фанатов привлекло необычное и забавное украшение герцогини - "детское" колье с инициалами ее детей: принцев Луи и Джорджа и принцессы Шарлотты.
© Photo :
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон
Восхищенные поклонники в очередной раз оценили новый наряд будущей королевы-консорта и ее преданность семье и детям.
"Какое милое детское колье"; "Как всегда прекрасна"; "Кто-нибудь знает, где можно купить такое же пальто?"; "Истинная британка. Наша принцесса", - прокомментировали подписчики в Instagram.
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Новый образ герцогини Кембриджской в преддверии Дня психического здоровья активно обсуждают в сети.
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