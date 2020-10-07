Светлану Тихановскую в России объявили в розыск

Источник материала: Ежедневник

Согласно данным МВД России, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России.

В базе данных разыскиваемых лиц МВД появилась информация о Светлане Тихановской: дата рождения (11 сентября 1982 года), национальность и место рождения (п. Микашевичи Лунинецкого района Беларуси).





Основанием для розыска указано уголовное дело, номер статьи не конкретизирован.

В настоящее время в Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции.