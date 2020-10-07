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Светлану Тихановскую в России объявили в розыск
07.10.2020 17:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Согласно данным МВД России, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России.
В базе данных разыскиваемых лиц МВД появилась информация о Светлане Тихановской: дата рождения (11 сентября 1982 года), национальность и место рождения (п. Микашевичи Лунинецкого района Беларуси).
Основанием для розыска указано уголовное дело, номер статьи не конкретизирован.
В настоящее время в Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции.
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Согласно данным МВД России, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России.
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