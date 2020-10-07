ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлану Тихановскую в России объявили в розыск

07.10.2020 17:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Согласно данным МВД России, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России.

В базе данных разыскиваемых лиц МВД появилась информация о Светлане Тихановской: дата рождения (11 сентября 1982 года), национальность и место рождения (п. Микашевичи Лунинецкого района Беларуси).


Основанием для розыска указано уголовное дело, номер статьи не конкретизирован.

В настоящее время в Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным МВД России, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия объявила в розыск Тихановскую: её обвиняют по уголовной статье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика