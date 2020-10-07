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Тихановскую объявили в России в розыск
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы данных МВД РФ.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.
В розыск Тихановская была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске, пояснили российским СМИ в МВД РФ.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы данных МВД РФ. «Основание для розыска:...
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