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Тихановскую объявили в России в розыск

07.10.2020 17:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы данных МВД РФ. 

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.

Тихановскую объявили в России в розыск

В розыск Тихановская была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске, пояснили российским СМИ в МВД РФ.

 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы данных МВД РФ.  «Основание для розыска:...
 
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