Тихановскую объявили в России в розыск

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные базы данных МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.

В розыск Тихановская была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске, пояснили российским СМИ в МВД РФ.