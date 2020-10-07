Суд отправил на доработку административный протокол в отношении экоактивистки Марины Дубиной

Административный протокол в отношении экологической активистки, юриста и исполнительного директора общественного объединения «Экодом» Марины Дубиной отправлен на доработку. Такое решение принято 7 октября в суде Центрального района Минска, сообщила БелаПАН присутствовавшая на судебном заседании член «Экодома» Алена Дубовик.



Источник: press-club.by

По ее словам, Дубиной вменялось то, что вечером 23 сентября она якобы приняла участие в несанкционированном шествии на столичном проспекте Победителей, «шла по проезжей части, размахивала флагом, выкрикивала лозунги».

Опрос Дубиной производился по видеосвязи, сама она во время судебного заседания находилась в минском изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина. Экоактивистка с содержанием протокола не согласилась в полном объеме, поскольку в тот день она была в Бресте.

Адвокат Дубиной ходатайствовал о приобщении к делу заявлений о вызове свидетелей из Бреста, которые бы могли подтвердить слова ее подзащитной, о запросе видеозаписей с места, где она могла быть запечатлена. Судья отклонила все эти ходатайства, и адвокат заявил суду отвод.

После перерыва судья отклонила отвод и объявила о направлении протокола на доработку.

Освободят ли Дубину из ИВС до повторного рассмотрения дела, судья не сообщила.

По информации ОО «Экодом», Дубину задержали 6 октября около 16:00 на улице Куйбышева.

«По словам свидетелей, неизвестные в форме, но без опознавательных знаков задержали исполнительного директора ОО "Экодом", использовав баллончик со слезоточивым газом. Это случилось около завода "Горизонт" рядом с автобусной остановкой, где ее заставили сесть в легковой автомобиль "Фольксваген"», — говорится в сообщении на сайте объединения.

«Экодом» — одна из старейших некоммерческих экологических организаций Беларуси, основанная в 1996 году для продвижения экологически дружественного образа жизни и идей устойчивого развития. «Экодом» вместе с другими общественными активистами выступает против строительства в Бресте аккумуляторного завода.