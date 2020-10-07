Белорусские власти объявили Тихановскую в международный розыск

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в базе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.