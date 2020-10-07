|
Белорусские власти объявили Тихановскую в международный розыск
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в базе.
Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)