|
Лукашенко боится подпускать Тихановскую к Путину
Источник материала: Партизан
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД России, пишет
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в базе.
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД России,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)