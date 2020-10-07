Лукашенко боится подпускать Тихановскую к Путину





















«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в базе.





В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.



