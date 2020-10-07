"На работе насиловать, а дома целовать" - написал грузчик на доме ОМОНовцев

На видео МВД задержанного заставили пересказать сделанные надписи. Еще одна звучала приблизительно так: "Омоновцы, как вам после этого смотреть в глаза семье?"









Грузчик говорит, что не участвовал в акциях протеста, не задерживался, а об адресе дома узнал в интернете. Своим поступком он "хотел обратить внимание, что переходятся все границы, в том числе и со стороны силовиков".





Парень находится в изоляторе временного содержания. Пока неизвестно, какое наказание его ждет.





Подобные задержания происходят по всей Беларуси. Милиция ежедневно рапортует об "оскорблениях" милиционеров и заведенных в этой связи делах.





А вот по огромному количеству фактов пыток и избиений мирных протестующих до сих пор не заведено НИ ОДНОГО дела!



