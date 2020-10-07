Осенние бонусы на «Безлимитище+»: скидка на абонплату и безлимитные звонки во все сети

МТС подготовил специальное предложение для новых абонентов оператора на тарифе «Безлимитище+»: скидка на абонентскую плату и безлимит звонков во все сети в течение первых 90 дней после подключения.

При подключении на «Безлимитище+» размер абонплаты для новичков составит 12,50 рубля вместо 24,50 рубля.

Скидка на абонентскую плату и безлимит звонков во все сети доступна при подключении на «Безлимитище+» с 7 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года.

Тарифный план «Безлимитище+» включает 400 минут в месяц на звонки во все сети страны, безлимит мобильного интернета на неограниченной скорости, а также бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi. Для действующих абонентов тарифа и тех, кто перейдет на «Безлимитище+» с других тарифных планов, размер абонплаты составляет 24,50 рубля в месяц.

Для получения осенних бонусов воспользуйтесь USSD-запросом *581# или обратитесь в любой салон связи МТС, контактный центр или торговый объект коммерческих представителей МТС.