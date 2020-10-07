Погода в СНГ: снег в Казахстане, осеннее тепло в Беларуси и Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в среду по-сентябрьски теплый день. Облачно с прояснениями, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до 17 градусов. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В столице Казахстана выпал первый снег, передает Асель Русалиева. Синоптики заранее предупреждали о возможных осадках в Нур-Султане. Но не все столичные жители успели подготовиться к сезонным изменениям. Большинство автовладельцев не сменили летние шины, а горожане не переоделись в зимнюю одежду. В Казметеоцентре обещают: к концу недели в столице снова потеплеет, поэтому о приходе зимы говорить преждевременно.

Октябрь продолжает радовать белорусов теплой погодой. Сегодня на юго-западе страны температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса, сообщает Ольга Баранова. Хорошая погода способствует полевым работам. Сейчас аграрии Беларуси завершают уборку гречихи. В этом году ее посеяли в два раза больше. Но на урожае одной из самых теплолюбивых культур сказались холодные майские дни и засушливое лето.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность, в отдельных районах кратковременные доджи, передает Зарина Абдуназарова. В среднем по стране – 23 градуса тепла. Погода не повлияет на проведение чемпионата республики по футболу среди девушек до 17 лет. Первый круг соревнований завершился, и в лидерах – команды Согдийской и Хатлонской областей. Второй круг определит победителя. Первенство завершится в ноябре.