ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: снег в Казахстане, осеннее тепло в Беларуси и Таджикистане

07.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в среду по-сентябрьски теплый день. Облачно с прояснениями, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до 17 градусов. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В столице Казахстана выпал первый снег, передает Асель Русалиева. Синоптики заранее предупреждали о возможных осадках в Нур-Султане. Но не все столичные жители успели подготовиться к сезонным изменениям. Большинство автовладельцев не сменили летние шины, а горожане не переоделись в зимнюю одежду. В Казметеоцентре обещают: к концу недели в столице снова потеплеет, поэтому о приходе зимы говорить преждевременно.

Октябрь продолжает радовать белорусов теплой погодой. Сегодня на юго-западе страны температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса, сообщает Ольга Баранова. Хорошая погода способствует полевым работам. Сейчас аграрии Беларуси завершают уборку гречихи. В этом году ее посеяли в два раза больше. Но на урожае одной из самых теплолюбивых культур сказались холодные майские дни и засушливое лето.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность, в отдельных районах кратковременные доджи, передает Зарина Абдуназарова. В среднем по стране – 23 градуса тепла. Погода не повлияет на проведение чемпионата республики по футболу среди девушек до 17 лет. Первый круг соревнований завершился, и в лидерах – команды Согдийской и Хатлонской областей. Второй круг определит победителя. Первенство завершится в ноябре.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу недели в Нур-Султане снова потеплеет, поэтому о приходе зимы говорить преждевременно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужас! Минчанка родила сына, а потом утопила его и положила в морозилку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика