Банку ВТБ (Беларусь) исполнилось 24. Главное за год

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Октябрь 2019

В 2019 году банк традиционно, в шестой раз подряд, выступил генеральным партнером проекта «Художник и город». Очередной его этап, в виде онлайн-проекта, был представлен в социальных сетях. На страницах банка в Facebook и Vk фрагменты картин Зои Луцевич приходят в движение.



Фото: Банк ВТБ (Беларусь)

Ноябрь 2019

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся клиентами банка, получили возможность пользоваться сервисом мгновенных платежей в режиме реального времени 24/7.

«Теперь клиентам банка больше нет необходимости ждать пока отправленный с их счета перевод пройдет проверку, одобрение, подтверждение и прочие обязательные этапы между оправкой денег со счета и моментом их зачисления на счет получателя», – отметил Сергей Суслопаров, председатель правления Банка ВТБ (Беларусь).

Фото: Банк ВТБ (Беларусь)

Проект «Художник и город», генеральным партнером которого выступает Банк ВТБ (Беларусь), получил награду Eventiada IPRA Golden World Awards – крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций – в номинации «Лучший культурный проект».

В 2019 году проект был посвящен двум белорусским современным художницам – Зое Литвиновой и Зое Луцевич.



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Запущен новый сервис «Офис в банке» для малого бизнеса, – клиенты банка (юридические лица и индивидуальные предприниматели) смогли воспользоваться специально оборудованным рабочим местом с доступом к системе «Интернет-Банк». Воспользоваться сервисом можно без взимания дополнительной платы независимо от местонахождения подразделения банка, где открыт текущий (расчетный) или другой счет клиента.

Декабрь 2019

Держатели карточек банка получили возможность пользоваться Apple Pay, – легким, безопасным платежным инструментом. Сразу после этого Банк ВТБ (Беларусь) запустил две акции: «Apple Pay подключай – Форсаж получай» и «Плати Apple Pay – получи 50 рублей!» При соблюдении некоторых условий можно было с 4 по 31 декабря 2019 года получить карточку «Форсаж» на специальных условиях: бесплатное обслуживание и SMS-информирование на срок до 1 января 2021 года. Или же (при расчетах в Apple Pay минимум на 500 рублей) – деньги.

Фото: apple.com

Запущена программа кредитования для малого бизнеса «ВТБ-Партнер» . «Программа дает ряд преимуществ для партнеров банка: сокращение дебиторской задолженности и повышение качества финансовой отчетности, гарантированное получение оплаты за товары и услуги, а также увеличение количества покупателей и объемов продаж. При этом покупатели партнера могут оформить кредит на очень привлекательных условиях – 0,0001% годовых, предоставив минимальный пакет документов», – рассказала Ольга Рубец, начальник отдела разработки и поддержки продуктов для среднего и малого бизнеса.

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Для всех потенциальных клиентов малого бизнеса внедрен небанковский онлайн-сервис «Начните свой бизнес сейчас» . Он позволяет воспользоваться полным комплексом услуг по подготовке полного пакета документов, необходимых для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Оперативно и полностью бесплатно.

Март 2020

Для юридических лиц стало доступно предложение «ВТБ-приведи друзей». Каждый новый клиент, открывший в банке счет по рекомендации клиенту-рекомендателя, приносит ему скидку в 25% стоимости ежемесячной абонплаты за пользование пакетом услуг (тарифным планом).

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Первым в Беларуси банковским приложением, доступным в Huawei AppGallery, стало VTB mBank . Сервис позволяет круглосуточно в безопасном режиме осуществлять банковские операции и пользоваться предоставляемыми банком услугами через интернет посредством мобильного приложения.

Фото: Банк ВТБ (Беларусь)

Главный приз рекламной игры «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!» – 10000 рублей – получил держатель платежной карточки банка ВТБ (Беларусь) из Минска. Всего в ходе игры было разыграно 9 призов. Победителями стали клиенты банка из Гомеля, Добруша, Минска, Мозыря и Светлогорска.

Апрель 2020

На 63-м году ушел из жизни исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь) Юрий Яковлев.

Май 2020

В рамках борьбы с COVID-19 Банк ВТБ (Беларусь) выделил 110 тысяч рублей на благотворительную помощь городской клинической инфекционной больнице Минска и Белорусскому Обществу Красного Креста.

«Банк ВТБ ежегодно направляет средства на поддержку здравоохранения, оказывая помощь больницам и специализированным центрам по всей республике. Сегодня медицинским работникам и волонтерам приходится работать в самых непростых условиях. Мы высоко ценим труд всех людей, которые стоят на защите нашего здоровья, и рады возможности со своей стороны оказать им посильную поддержку. Социально ответственный бизнес сегодня не может оставаться в стороне, потому что справиться с болезнью мы можем только вместе», – отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

Фото: Банк ВТБ (Беларусь)

В девятый раз открылась экспозиция выставочного проекта «Художник и город» . На сей раз в онлайн-режиме на сайте проекта higminsk.by. В этом году проект посвящен столетию УНОВИСа. Все 16 витебских художников современности, представленные на выставке, являются последователями идей и основных принципов супрематизма Казимира Малевича. Седьмой год кряду генеральным партнером экспозиции выступил банк ВТБ (Беларусь).

Июнь 2020

Первым из банков страны ВТБ (Беларусь) запустил инновационный сервис оплаты с помощью QR-кодов. Это возможность подключения малого и среднего бизнеса к сервису E-POS. Услуга позволяет компаниям оптимизировать расходы, а покупателям – быстро оплачивать товары и услуги банковской картой с использованием QR-кода через ЕРИП.

Июль 2020

Новые сервисы для бизнеса стали доступны в системе «Интернет-Банк». Сервис «Защита от злоумышленников» , который предоставляет два режима проверки и подтверждения платежей на выбор клиента, появился в системе ДБО. Усовершенствован порядок отображения документов по видам статусов, также клиенты получили возможность заранее получать уведомление об окончании срока действия ключа ЭЦП. Появились и другие возможности, добавившие удобств и безопасности.

Август 2020

Очередным новаторским проектом Банка ВТБ (Беларусь) стал сервис возврата утерянных вещей . Услуга позволяет вернуть владельцу багаж, ключи, документы и другие ценные вещи, утерянные в любой точке мира - с помощью брелков, наклеек и багажных бирок, предназначенных для размещения на любых ценных вещах. На них нанесены идентификационный номер владельца, телефон круглосуточного контактного центра и информация о вознаграждении.

Сентябрь 2020

В Витебске открылась выставка «Художник и город. #100 UNOVIS». На улице Суворова разместились 32 работы 16 современных витебских художников. 15 октября экспозиция переедет в Минск на площадь Якуба Коласа.