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Банку ВТБ (Беларусь) исполнилось 24. Главное за год
Источник материала: Myfin
Октябрь 2019
В 2019 году банк традиционно, в шестой раз подряд,
Ноябрь 2019
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся клиентами банка, получили возможность
«Теперь клиентам банка больше нет необходимости ждать пока отправленный с их счета перевод пройдет проверку, одобрение, подтверждение и прочие обязательные этапы между оправкой денег со счета и моментом их зачисления на счет получателя», – отметил Сергей Суслопаров, председатель правления Банка ВТБ (Беларусь).
Проект «Художник и город», генеральным партнером которого выступает Банк ВТБ (Беларусь),
В 2019 году проект был посвящен двум белорусским современным художницам – Зое Литвиновой и Зое Луцевич.
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Запущен
Декабрь 2019
Держатели карточек банка получили возможность пользоваться Apple Pay, – легким, безопасным платежным инструментом. Сразу после этого Банк ВТБ (Беларусь) запустил две акции: «Apple Pay подключай – Форсаж получай» и «Плати Apple Pay – получи 50 рублей!» При соблюдении некоторых условий можно было с 4 по 31 декабря 2019 года получить карточку «Форсаж» на специальных условиях: бесплатное обслуживание и SMS-информирование на срок до 1 января 2021 года. Или же (при расчетах в Apple Pay минимум на 500 рублей) – деньги.
Запущена программа кредитования для малого бизнеса
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Для всех потенциальных клиентов малого бизнеса внедрен небанковский онлайн-сервис
Март 2020
Для юридических лиц стало доступно предложение «ВТБ-приведи друзей». Каждый новый клиент, открывший в банке счет по рекомендации клиенту-рекомендателя, приносит ему скидку в 25% стоимости ежемесячной абонплаты за пользование пакетом услуг (тарифным планом).
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Первым в Беларуси банковским приложением, доступным в Huawei AppGallery, стало
Главный приз рекламной игры «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!» – 10000 рублей – получил держатель платежной карточки банка ВТБ (Беларусь) из Минска. Всего в ходе игры было разыграно 9 призов. Победителями стали клиенты банка из Гомеля, Добруша, Минска, Мозыря и Светлогорска.
Апрель 2020
На 63-м году ушел из жизни исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь) Юрий Яковлев.
Май 2020
В рамках борьбы с COVID-19 Банк ВТБ (Беларусь)
«Банк ВТБ ежегодно направляет средства на поддержку здравоохранения, оказывая помощь больницам и специализированным центрам по всей республике. Сегодня медицинским работникам и волонтерам приходится работать в самых непростых условиях. Мы высоко ценим труд всех людей, которые стоят на защите нашего здоровья, и рады возможности со своей стороны оказать им посильную поддержку. Социально ответственный бизнес сегодня не может оставаться в стороне, потому что справиться с болезнью мы можем только вместе», – отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).
В девятый раз открылась экспозиция выставочного проекта
Июнь 2020
Первым из банков страны ВТБ (Беларусь) запустил инновационный
Июль 2020
Новые сервисы для бизнеса стали доступны в системе «Интернет-Банк». Сервис
Август 2020
Очередным новаторским проектом Банка ВТБ (Беларусь) стал
Сентябрь 2020
В Витебске открылась выставка «Художник и город. #100 UNOVIS». На улице Суворова разместились 32 работы 16 современных витебских художников. 15 октября экспозиция переедет в Минск на площадь Якуба Коласа.
Текст: Антон Зарудницкий
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