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Исследование: PS5 побеждает Xbox Series X в «консольных войнах»
Источник материала: Tut.by
Sony и Microsoft не первый год конкурируют за внимание пользователей в области игровых консолей. Противостояние между фанатами PlayStation и Xbox достаточно ожесточенное, но приверженцы приставки от Sony обычно оказываются «в плюсе». Все-таки консолью Sony интересуется больше геймеров. И похоже, что с выходом PS5 и Xbox Series X ситуация не изменится. Во всяком случае, об этом говорится в мини-исследовании ресурса
В нем говорится: в преддверии приема предзаказов на приставки нового поколения Sony вырвалась вперед по посещаемости (а значит, и интересу пользователей) на своем официальном сайте. Пик ежедневного трафика был зафиксирован 16 сентября — прирост составил 327,4% по сравнению со средними значениями ранее и 279,4% по отношению к посещаемости сайта Xbox в тот день.
Повышенное внимание со стороны аудитории фиксировали и на xbox.com 22 сентября — правда, в куда меньшем масштабе. По информации ресурса, количество заходов на сайт увеличилось на 263,6% в сравнении со средними значениями и на 211,4% — по отношению к трафику playstation.com в тот же день.
Однако стоит заметить: в статистику вошел трафик только с компьютеров. Заходы и заказы со смартфонов, планшетов и других мобильных устройств не учитывались. Кроме того, неизвестно, какая доля предзаказов трансформировалась в реальные покупки. Впрочем,
Ниже — цены других популярных игровых приставок:
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Sony и Microsoft не первый год конкурируют за внимание пользователей в области игровых консолей.
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