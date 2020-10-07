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Исследование: PS5 побеждает Xbox Series X в «консольных войнах»

07.10.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sony и Microsoft не первый год конкурируют за внимание пользователей в области игровых консолей. Противостояние между фанатами PlayStation и Xbox достаточно ожесточенное, но приверженцы приставки от Sony обычно оказываются «в плюсе». Все-таки консолью Sony интересуется больше геймеров. И похоже, что с выходом PS5 и Xbox Series X ситуация не изменится. Во всяком случае, об этом говорится в мини-исследовании ресурса thenextweb.com.


В нем говорится: в преддверии приема предзаказов на приставки нового поколения Sony вырвалась вперед по посещаемости (а значит, и интересу пользователей) на своем официальном сайте. Пик ежедневного трафика был зафиксирован 16 сентября — прирост составил 327,4% по сравнению со средними значениями ранее и 279,4% по отношению к посещаемости сайта Xbox в тот день.

Повышенное внимание со стороны аудитории фиксировали и на xbox.com 22 сентября — правда, в куда меньшем масштабе. По информации ресурса, количество заходов на сайт увеличилось на 263,6% в сравнении со средними значениями и на 211,4% — по отношению к трафику playstation.com в тот же день.

Однако стоит заметить: в статистику вошел трафик только с компьютеров. Заходы и заказы со смартфонов, планшетов и других мобильных устройств не учитывались. Кроме того, неизвестно, какая доля предзаказов трансформировалась в реальные покупки. Впрочем, 3DNews добавляет: количество предзаказов на PlayStation в начале их приема оказалось примерно на 116 тысяч больше, чем число заявок на приобретение новых Xbox.

Ниже — цены других популярных игровых приставок:

 
 
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Sony и Microsoft не первый год конкурируют за внимание пользователей в области игровых консолей.
 
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