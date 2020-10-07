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Водитель со стажем менее года сбил школьника

07.10.2020 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром 19-летний водитель на «газели» сбил ребенка в Гомеле, сообщили в УВД области. По данным источника, стаж вождения у автомобилиста не достиг одного года. С травмами мальчик доставлен в операционное отделение больницы.

Водитель со стажем менее года сбил школьника

«Водитель не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на 12-летнего пешехода, — рассказали в милиции. — Ребенок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой».

Водитель со стажем менее года сбил школьника

Водитель со стажем менее года сбил школьника

После этого автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлическое ограждение.

Водитель со стажем менее года сбил школьника

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня утром 19-летний водитель на «газели» сбил ребенка в Гомеле, сообщили в УВД области. По данным источника, стаж вождения у автомобилиста не достиг одного года....
 
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