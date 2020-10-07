Минчанин исписал стены домов, где жили омоновцы. На него завели уголовное дело (видео)

Источник материала: Onliner

25-летний молодой человек нашел в интернете сведения о месте жительства сотрудников ОМОНа и решил написать на стенах их домов «циничные надписи». После этого минчанина задержали, сейчас он находится в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.

Во время опроса , часть которого опубликована на сайте милиции, молодой человек говорит, что таким образом хотел привлечь внимание к тому, что некоторые люди (в том числе силовики) переходят границы. В конце ролика он говорит, что сожалеет о содеянном.





Как пишут в МВД, ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за разрисовку зданий в общественных местах, а также к уголовной — за незаконный оборот наркотиков.