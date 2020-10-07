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МВД России опровергает информацию о розыске Светланы Тихановской (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сперва о розыске со ссылкой на базу данных МВД РФ
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорилось в формулировке из базы. Что за статья Уголовного кодекса, не уточнялось.
Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.
Позже стало известно, что Тихановская не находится в международном розыске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
— Эта информация будет прокомментирована позже, — заявила Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Напомним, Светлана Тихановская с 11 августа находится в Литве.
(будет дополнено)
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Сперва о розыске со ссылкой на базу данных МВД РФ сообщил ТАСС. В российской базе МВД говорилось, что Тихановская разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не...
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