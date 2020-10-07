МВД России опровергает информацию о розыске Светланы Тихановской (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сперва о розыске со ссылкой на базу данных МВД РФ сообщил ТАСС. В российской базе МВД говорилось, что Тихановская разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не уточнялось, что за статья и кто возбудил уголовное дело.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорилось в формулировке из базы. Что за статья Уголовного кодекса, не уточнялось.





Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Позже стало известно, что Тихановская не находится в международном розыске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Эта информация будет прокомментирована позже, — заявила Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, Светлана Тихановская с 11 августа находится в Литве.

(будет дополнено)