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Россия подарит Жировичскому монастырю 58-метровую колокольню
07.10.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Российские бизнесмены профинансируют строительство в Жировичском монастыре 58-метровую колокольню, сообщил в среду посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев во время посещения обители, передает корреспондент Sputnik.
© Photo : Колокололитейный завод Анисимова
По его словам, в этом году монастырю российская сторона
"Сегодня у нас есть подтверждение от представителей бизнеса ряда регионов: Свердловской, Воронежской, Омской и ряда других областей, которые готовы поддержать проект строительства 58-метровой колокольни", – рассказал глава дипмиссии.
Мезенцев считает, что колокольня возвестит новый исторический этап жизни Жировичской обители, а значит, Белорусского экзархата и всей Русской православной церкви.
Будущие "голоса" Жировичского монастыря изготовлены при поддержке банка ВТБ и правительств Новгородской и Воронежской областей. Доставила важный груз в белорусский монастырь компания "Гефест".
Посольство России откликнулось на обращение наместника Жировичского монастыря Архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и помогло в осуществлении этого замысла в честь юбилейных событий обители.
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В текущем году главная православная обитель Беларуси празднует 500-летний юбилей со времени своего основания и 550 лет с момента обретения чудотворного образа.
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