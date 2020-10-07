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Россия подарит Жировичскому монастырю 58-метровую колокольню

07.10.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Российские бизнесмены профинансируют строительство в Жировичском монастыре 58-метровую колокольню, сообщил в среду посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев во время посещения обители, передает корреспондент Sputnik.

© Photo : Колокололитейный завод Анисимова
Жировичский монастырь получил новые колокола, отлитые в России

По его словам, в этом году монастырю российская сторона передала 12 колоколов общим весом восемь тонн. Они были доставлены на территорию обители в преддверии 500-летия обители.

"Сегодня у нас есть подтверждение от представителей бизнеса ряда регионов: Свердловской, Воронежской, Омской и ряда других областей, которые готовы поддержать проект строительства 58-метровой колокольни", – рассказал глава дипмиссии.

Мезенцев считает, что колокольня возвестит новый исторический этап жизни Жировичской обители, а значит, Белорусского экзархата и всей Русской православной церкви.

Будущие "голоса" Жировичского монастыря изготовлены при поддержке банка ВТБ и правительств Новгородской и Воронежской областей. Доставила важный груз в белорусский монастырь компания "Гефест".

Посольство России откликнулось на обращение наместника Жировичского монастыря Архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и помогло в осуществлении этого замысла в честь юбилейных событий обители.

 
Теги: Минск
 
 
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В текущем году главная православная обитель Беларуси празднует 500-летний юбилей со времени своего основания и 550 лет с момента обретения чудотворного образа.
 
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