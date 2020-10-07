800 деятелей культуры высказались против насилия и фальсификаций в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Деятели культуры подписали открытое письмо, в котором содержатся такие требования как пересмотр результатов президентских выборов, освобождение политзаключенных, прекращение запугивания и давления на работников сферы культуры.

Также подписанты требуют "завести дело по факту избиения и зверских издевательств над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций" и привлечь к ответственности руководителей силовых структур, ответственных за насилие, насилие и угрозы, за вмешательство в частную жизнь граждан.

Среди требований и "восстановление на рабочих местах всех работников культуры, уволенных за гражданскую позицию".

В письме подчерикается, что необходимо незамедлительно начать открытый общественный диалог власти с представителями народа на тему проведения честных, прозрачных и справедливых выборов в Республике Беларусь с последующей передачей президентских и властных полномочий законно избранному главе государства.

Среди подписавших – народные артисты Беларуси Зинаида Бондаренко и Зоя Белохвостик, заслуженные артисты Валерий Дайнеко, Анжелика Агурбаш, рок-музыканты Игорь Варашкевич, Сергей Пукст, Светлана Бень, Лявон Вольский, писатели Владимир Орлов, Виктор Мартинович, Андрей Хаданович, Андрей Горват, телеведущие Лариса Грибалева, Андрей Макаенок, Денис Дудинский, Андрей Бонд, режиссеры Андрей Кудиненко, Андрей Курейчик и другие.

Полный текст письма можно прочитать тут .