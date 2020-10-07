На аккумуляторном заводе под Брестом приступили к пусконаладочным работам

На расположенном под Брестом аккумуляторном заводе ООО «Аккумуляторный альянс» приступили к пусконаладочным работам.





Как сообщили БелаПАН в пресс-службе предприятия, эти работы начались после отмены распоряжения о приостановке строительства завода. Планируется, что пусконаладочные работы продлятся до конца декабря.

«До конца октября пройдет подготовка производственных линий к работе в штатном режиме, в том числе подготовка источников выбросов к инструментальным измерениям. Затем будут проведены измерения на источниках выбросов сотрудниками Республиканского центра аналитического контроля, а также измерения производственных факторов и воздуха в рабочей зоне Брестским зональным центром гигиены и эпидемиологии, — отметили в пресс-службе. — После завершения пусконаладочных работ на заводе начнет работать приемочная комиссия».

Один из лидеров общественной кампании против строительства завода Дмитрий Бекалюк заявил БелаПАН, что до проведения референдума о судьбе этого предприятия пусконаладочные работы там не должны были начинать.

«22 июня в Бресте во время встречи с общественностью, на которой я присутствовал, Лукашенко гарантировал проведение референдума о судьбе завода. Также глава государства, отвечая на вопрос по поводу пусконаладочных работ на заводе, заявил, что до референдума их не будет, — подчеркнул Бекалюк. — Референдум, который планировалось организовать после президентских выборов, еще не проведен. Более того, инициатором этого референдума должна выступить местная власть, а не жители региона».

По его мнению, начало пусконаладочных работ на заводе после отмены распоряжения о приостановке строительства предприятия говорит о том, что «закон в стране не работает, если поручение и решение президента игнорируются».

Завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

22 мая текущего года аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» был выведен из-под контроля 1AK-Group. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде «АйПауэра». В результате ООО получило наименование «Аккумуляторный альянс».

По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца ООО «Аккумуляторный альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу (заместитель директора компании «Семь Холмов Бел», участвовал в соревнованиях по хоккею с участием команды Александра Лукашенко), 15% — Дмитрию Баскову (тренер хоккейной команды Лукашенко, председатель Федерации хоккея).

22 июня Лукашенко во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия, пообещал провести референдум о судьбе завода. Его планировалось организовать после президентских выборов.

25 сентября председатель Брестского облисполкома распорядился признать утратившим силу распоряжение от 14 июня 2019 года о приостановлении строительства предприятия «до устранения выявленных нарушений».

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 336 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.