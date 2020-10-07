Егоров: Россия должна объявлять в розыск как минимум 500 тысяч белорусов

После президентской кампании по инициативе Светланы Тихановской был создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Генпрокуратура Беларуси по этому факту возбудила дело по уголовной статье о "призывах к захвату власти".





Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Саму Тихановскую спецслужбы вынудили уехать в Литву еще 10 августа.





- Для такой масштабной и огромной страны, как Россия, мало объявить в розыск только одну Светлану Тихановскую, нужно объявлять в розыск как минимум 500 тысяч белорусов, поддержавших Координационный совет, потому что они выдвигают те же самые требования, - отмечает основатель Центра европейской интеграции Андрей Егоров. – Судя по всему, Тихановская проходит по уголовному делу «о призывах к захвату власти» как подозреваемая, поэтому Генпрокуратура и инициировала международный розыск Светланы в России.









Отъезд послов пяти европейских стран из Минска Андрей Егоров считает европейской солидарностью и «демонстрацией единства внешнеполитической линии Евросоюза в отношении Беларуси».





Требование официального Минска к послам Литвы и Польши покинуть страну, а штаты посольств существенно сократить аналитик называет «глупым шагом», который свидетельствует о «внешнеполитическом дефолте официального Минска».





Между тем, только за последние два дня Светлана Тихановская встретилась с канцлером ФРГ и выступила в Национальной ассамблее Франции. На вопрос «Белорусского партизана» о том, не перехватывает ли Тихановская внешнеполитическую инициативу у официального Минска, аналитик ответил:





- Там нечего перехватывать. Вы только посмотрите, с кем встречалась Тихановская за последний месяц и с кем встречался Лукашенко. Не о чем даже говорить.





- Пока Лукашенко лоббирует идею «конституционной реформы», Светлана Тихановская выступает за «новые выборы». Какая из двух идей имеет шансы на реализацию?





- Неважно, кто какую инициативу лоббирует: судьба Беларуси будет решаться внутри страны. Либо конституционная реформа, либо новые выборы возможны только после переговоров внутри страны. И в этом плане очень важна позиция Франции и Германии, а вернее – именно Макрона и Меркель, чья позиция очень важна при организации переговоров внутри Беларуси, - подчеркнул Андрей Егоров.