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Егоров: Россия должна объявлять в розыск как минимум 500 тысяч белорусов

07.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД России объявило Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по статье уголовного кодекса.

Егоров: Россия должна объявлять в розыск как минимум 500 тысяч белорусов

После президентской кампании по инициативе Светланы Тихановской был создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Генпрокуратура Беларуси по этому факту возбудила дело по уголовной статье о "призывах к захвату власти". 


Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Саму Тихановскую спецслужбы вынудили уехать в Литву еще 10 августа.


- Для такой масштабной и огромной страны, как Россия, мало объявить в розыск только одну Светлану Тихановскую, нужно объявлять в розыск как минимум 500 тысяч белорусов, поддержавших Координационный совет, потому что они выдвигают те же самые требования, - отмечает основатель Центра европейской интеграции Андрей Егоров. – Судя по всему, Тихановская проходит по уголовному делу «о призывах к захвату власти» как подозреваемая, поэтому Генпрокуратура и инициировала международный розыск Светланы в России.



Отъезд послов пяти европейских стран из Минска Андрей Егоров считает европейской солидарностью и «демонстрацией единства внешнеполитической линии Евросоюза в отношении Беларуси». 


Требование официального Минска к послам Литвы и Польши покинуть страну, а штаты посольств существенно сократить аналитик называет «глупым шагом», который свидетельствует о «внешнеполитическом дефолте официального Минска».


Между тем, только за последние два дня Светлана Тихановская встретилась с канцлером ФРГ и выступила в Национальной ассамблее Франции. На вопрос «Белорусского партизана» о том, не перехватывает ли Тихановская внешнеполитическую инициативу у официального Минска, аналитик ответил:


- Там нечего перехватывать. Вы только посмотрите, с кем встречалась Тихановская за последний месяц и с кем встречался Лукашенко. Не о чем даже говорить.


- Пока Лукашенко лоббирует идею «конституционной реформы», Светлана Тихановская выступает за «новые выборы». Какая из двух идей имеет шансы на реализацию?


- Неважно, кто какую инициативу лоббирует: судьба Беларуси будет решаться внутри страны. Либо конституционная реформа, либо новые выборы возможны только после переговоров внутри страны. И в этом плане очень важна позиция Франции и Германии, а вернее – именно Макрона и Меркель, чья позиция очень важна при организации переговоров внутри Беларуси, - подчеркнул Андрей Егоров.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД России объявило Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по статье уголовного кодекса.
 
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