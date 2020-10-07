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Ужас! Минчанка родила сына, а потом утопила его и положила в морозилку

07.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело направлено в суд.

Осенью 2018 года женщина узнала о своей беременности. На учет она не становилась. Летом 2019 года она тайно родила в ванной комнате жизнеспособного мальчика и утопила его.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, после этого она поместила тело мальчика в морозильную камеру холодильника. Там его обнаружили в июне 2020 года правоохранительные органы. Свою вину женщина признала.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины завершено.

Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, по п. 2 и п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело направлено в Минский городской суд.

Женщина находится под стражей.
 
 
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