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Светлана Тихановская объявлена в розыск в России
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, она появилась в базе данных разыскиваемых граждан МВД РФ.
В примечании в базе данных МВД РФ указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса.
Вероятнее всего, она была объявлена в межгосударственный розыск властями Беларуси.
Как сообщает
В случае, если Светлана Тихановская появится на территории России, она будет задержана.
Светлана Тихановская принимала участие в выборах президента Беларуси. По
Однако белорусский ЦИК нарисовал победу Лукашенко с результатом 80%.
10 августа власти вынудили Тихановскую покинуть Беларусь.
На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно. Позже так и оказалось.
По словам Тихановской, она вернется в Беларусь, когда поймет, что ее семья и она будут на родине в безопасности.
Пока же Тихановская проводит встречи с европейскими и американскими дипломатами.
29 сентября Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его официального визита в Литву. На встрече глава государства обещал сделать все, что в его силах, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси.
Через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета Светланой Тихановской встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.
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Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, она появилась в базе данных разыскиваемых граждан МВД РФ.
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