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Зима близко: в Беларуси завершилась подготовка к отопительному сезону
07.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Холода не страшны. В Беларуси завершилась подготовка к отопительному сезону, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры. Когда она будет держаться ниже восьми градусов пять дней, батареи включат. В первую очередь отопление начинают включать в детских садах, школах и больницах, затем и в жилых домах.
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Почти все потребители тепловой энергии в стране получили паспорта готовности.
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