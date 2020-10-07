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Зима близко: в Беларуси завершилась подготовка к отопительному сезону

07.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Холода не страшны. В Беларуси завершилась подготовка к отопительному сезону, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Почти все потребители тепловой энергии в стране получили паспорта готовности. До этого коммунальные службы испытали все сети, провели профилактический ремонт в котельных, а также запаслись торфом и щепой. Уверяют: хватит даже при суровых заморозках. С помощью альтернативных видов топлива с нынешнего года начнут обогревать жилые дома в трех городах: Столбцах, Крупках и Слуцке. В ближайшие пять лет котельные и в других населенных пунктах переведут с природного газа на торф.

«Согласовывается проект программы энергосбережения на 2021-2025 годы. В Минской области предполагается в этот период строительство порядка 20-ти котельных на местных видах топлива», – рассказал начальник управления ЖКХ Минской области Сергей Дудич.

Начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры. Когда она будет держаться ниже восьми градусов пять дней, батареи включат. В первую очередь отопление начинают включать в детских садах, школах и больницах, затем и в жилых домах.



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Почти все потребители тепловой энергии в стране получили паспорта готовности.
 
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