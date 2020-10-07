В октябре в кино покажут несколько фильмов - призеров международных кинофестивалей

Источник материала: Tut.by

В октябре в сети «КиноМинска» показывают фильмы — призеры международных кинофестивалей. В каких именно кинотеатрах пройдут сеансы и что посмотреть?



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Показы пройдут в кинотеатрах «Беларусь», «Пионер» и «Центральный». Некоторые из картин также будут демонстрировать в «Falcon Club Бутик кино» и Silver Screen cinemas.

Что покажут и когда?

«Ундина » (7 октября) — история всепоглощающей любви на грани жизни и смерти, получившая приз «Серебряный Медведь» за лучшую женскую роль на «Берлинском кинофестивале — 2020». Ундина встречается с парнем, но у нее есть тайна. Ее прошлое, роковой роман с человеком, который ее предал.

(7 октября) — история всепоглощающей любви на грани жизни и смерти, получившая приз «Серебряный Медведь» за лучшую женскую роль на «Берлинском кинофестивале — 2020». Ундина встречается с парнем, но у нее есть тайна. Ее прошлое, роковой роман с человеком, который ее предал. «Китобой» (с 8 октября) — картина, снискавшая признание на прошедших в сентябре «Венецианском кинофестивале» (приз Green Drop Award) и кинофестивале «Кинотавр-2020» (премия за режиссуру, лучшая мужская роль и диплом гильдии киноведов и кинокритиков). Это история о юном чукотского охотнике Леше и о том, как он влюбляется в девушку из видеочата.

(с 8 октября) — картина, снискавшая признание на прошедших в сентябре «Венецианском кинофестивале» (приз Green Drop Award) и кинофестивале «Кинотавр-2020» (премия за режиссуру, лучшая мужская роль и диплом гильдии киноведов и кинокритиков). Это история о юном чукотского охотнике Леше и о том, как он влюбляется в девушку из видеочата. «Лето'85» (с 15 октября) мэтра французской киношколы Франсуа Озона, участника основного отбора 73-го Каннского кинофестиваля. Фильм расскажет об Алексе и его новом знакомом, который спас его в шторм. Они быстро сблизятся, но сможет ли их дружба пережить хотя бы одно лето? Лето 1985 года.

(с 15 октября) мэтра французской киношколы Франсуа Озона, участника основного отбора 73-го Каннского кинофестиваля. Фильм расскажет об Алексе и его новом знакомом, который спас его в шторм. Они быстро сблизятся, но сможет ли их дружба пережить хотя бы одно лето? Лето 1985 года. Комедия «Удалить историю» (с 15 октября), получившая специальный приз «Берлинского кинофестиваля — 2020» — «Серебряный Медведь». Это рассказ о том, как трое зависимых от интернета пытаются проникнуть в iCloud-хранилища могущественных интернет-корпораций и удалить свои персональные истории.

(с 15 октября), получившая специальный приз «Берлинского кинофестиваля — 2020» — «Серебряный Медведь». Это рассказ о том, как трое зависимых от интернета пытаются проникнуть в iCloud-хранилища могущественных интернет-корпораций и удалить свои персональные истории. Драма «Черный дрозд» (с 22 октября), обладатель «Золотой раковины» в Сан-Себастьяне в 2019 году. История о матери семейства, умирающей от неизлечимой болезни, которая в последний раз собирает дома всю семью. Но наружу вылезают давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.

(с 22 октября), обладатель «Золотой раковины» в Сан-Себастьяне в 2019 году. История о матери семейства, умирающей от неизлечимой болезни, которая в последний раз собирает дома всю семью. Но наружу вылезают давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны. «Глубже!» (с 22 октября) — фильм, получивший специальный диплом жюри на кинофестивале «Кинотавр-2020» о молодом режиссере, мастере психологической глубины, который попадает в порноиндустрию и заставляет актеров этого жанра играть в кадре по Станиславскому.

(с 22 октября) — фильм, получивший специальный диплом жюри на кинофестивале «Кинотавр-2020» о молодом режиссере, мастере психологической глубины, который попадает в порноиндустрию и заставляет актеров этого жанра играть в кадре по Станиславскому. Биографическая драма «Доктор Лиза» (с 29 октября) с российской актрисой Чулпан Хаматовой в главной роли, лауреат приза зрительских симпатий кинофестиваля «Кинотавр-2020». В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Глинки, который она полностью освободила для встречи с семьей, оставив лишь одно дело, которое окажется полно неожиданностей.

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