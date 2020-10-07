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В России сделали свой первый 16-ядерный процессор «Эльбрус»

07.10.2020 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МЦСТ на форуме «Микроэлектроника-2020» представила инженерный образец 16-ядерного процессора под названием «Эльбрус-16С» — он стал первым российским чипом на 16-нанометровом техпроцессе, сообщается на сайте организации. Его разработка началась еще в 2018 году.


— Эльбрус-16С содержит 16 ядер общей производительностью 1,5 ТФлопс одинарной точности и 750 ГФлопс двойной точности, 8 каналов памяти DDR4−3200 ECC, встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2.5 Гбит/с, 32 линии PCI-Express 3.0, 4 канала SATA 3.0, — говорится в сообщении. — Он поддерживает объединение в многопроцессорные системы до 4 процессоров с общим объёмом оперативной памяти до 16 Тбайт. Общее число транзисторов в процессоре составит 12 млрд.

Далее уточняется, что «по многим пунктам процессор должен стать первым в России»:

  1. Первый процессор по технологии 16 нм, спроектированный в России и основанный на российских технологиях;
  2. Первый универсальный микропроцессор «Эльбрус» с аппаратной поддержкой виртуализации;
  3. Первый микропроцессор «Эльбрус», штатно работающий на частоте 2 ГГц;
  4. Первый российский универсальный процессор с реализацией 8 каналов DDR4−3200 ECC.

Если упростить и сосредоточиться на главном: 16-нм техпроцесс (о нем идет речь в первом пункте выше) показывает размер транзисторов на плате. Если не вдаваться в подробности, то чем меньше размер одного транзистора, тем лучше: производительность и энергоэффективность процессора повышается, выброс им тепла становится меньше.

Но хороший ли это показатель — 16 нм? Для сравнения: компания AMD в своих процессорах перешла уже на 7-нм техпроцесс, Apple недавно заявила, что переходит на 5-нм технологию. Intel по этому параметру немного отстает и в основной массе выпускает чипы, построенные по 14-нм техпроцессу.

Ниже — цены популярных у нас процессоров для ПК:

 
 
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Это первый процессор по технологии 16 нм, спроектированный в России и основанный на российских технологиях.
 
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