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198 потерпевших, сотни тысяч рублей ущерба. Суд рассматривает дело о мошенничестве

07.10.2020 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В суде Фрунзенского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца Борисова. Его обвиняют по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Будучи учредителем ЧУП «Альбериум Строй», мужчина брал деньги за изготовление бань и других деревянных построек, а после их получения переставал отвечать на звонки. Также он создал сайт, на котором позиционировал себя официальным дилером российского предприятия — ООО «Пестовский лесокомбинат», при этом не являясь таковым.

Сегодня в зале суда присутствовал сам обвиняемый (при этом он не находился под стражей) и один потерпевший. На то, чтобы зачитать ему обвинение, ушел не один час.

198 потерпевших, сотни тысяч рублей ущерба. Суд рассматривает дело о мошенничестве

По словам прокурора, мужчина самостоятельно, а также с помощью сотрудников организации, введенных им в заблуждение, заключал договоры с клиентами на изготовление, доставку, установку бань и других деревянных сооружений. При этом воплощать в жизнь обещанное не планировал.

— Осознавая крайне неблагополучное финансовое положение предприятия, экономическую необоснованность, нереальность выполнения обязательств ввиду отсутствия технических мощностей по изготовлению продукции в предусмотренные договорами сроки, организовал деятельность по принципу финансовой пирамиды, — перечислил прокурор.

198 потерпевших, сотни тысяч рублей ущерба. Суд рассматривает дело о мошенничестве

Клиенты оплачивали услуги организации либо наличными деньгами, либо зачисляли нужную сумму на банковский счет. Полученные средства обвиняемый использовал по своему усмотрению, в том числе на возврат личных долгов.

198 потерпевших, сотни тысяч рублей ущерба. Суд рассматривает дело о мошенничестве

Потерпевшими по этому делу признаны 198 граждан, а сумма ущерба составила более 729 тысяч рублей. Мошеннические схемы разворачивались с марта 2018 года по ноябрь 2019 года.

 
 
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В суде Фрунзенского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца Борисова. Его обвиняют по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики...
 
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