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Netflix получила судебный иск за провокационный фильм «Милашки». Сервис отрицает обвинения (видео)
Источник материала: Onliner
Стриминговый гигант Netflix получил иск в суд штата Техас за непристойные визуальные материалы несовершеннолетних в фильме «Милашки». Об этом
Сторона обвинения заявила, что Netflix продвигала недвусмысленный контент с детьми, в том числе с изображением их половых органов. Netflix не признает обвинения. По словам представителей сервиса, «„Милашки“ — социальный комментарий против сексуализации детей».
Скандал вокруг ленты начался еще до ее выхода: пользователи раскритиковали постер «Милашек», на котором несовершеннолетние актрисы изображены в откровенной одежде и позах. Netflix под натиском пользователей удалила постер и принесла за него извинения.
Сюжет фильма рассказывает об 11-летней девочке, которая идет наперекор консервативной семье и решает всерьез заняться танцами (в частности, тверком) со своими сверстницами.
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Стриминговый гигант Netflix получил иск в суд штата Техас за непристойные визуальные материалы несовершеннолетних в фильме «Милашки». Об этом сообщает агентство...
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