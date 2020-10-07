Netflix получила судебный иск за провокационный фильм «Милашки». Сервис отрицает обвинения (видео)

Источник материала: Onliner

Стриминговый гигант Netflix получил иск в суд штата Техас за непристойные визуальные материалы несовершеннолетних в фильме «Милашки». Об этом сообщает агентство Reuters.

Сторона обвинения заявила, что Netflix продвигала недвусмысленный контент с детьми, в том числе с изображением их половых органов. Netflix не признает обвинения. По словам представителей сервиса, «„Милашки“ — социальный комментарий против сексуализации детей».

Скандал вокруг ленты начался еще до ее выхода: пользователи раскритиковали постер «Милашек», на котором несовершеннолетние актрисы изображены в откровенной одежде и позах. Netflix под натиском пользователей удалила постер и принесла за него извинения.

Сюжет фильма рассказывает об 11-летней девочке, которая идет наперекор консервативной семье и решает всерьез заняться танцами (в частности, тверком) со своими сверстницами.