Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Экономист объяснил критическое значение белорусского транзита для Литвы

Именно для Литвы белорусский транзит имеет критическое значение в ее транспортно-логистической отрасли, отметил собеседник Sputnik и привел в пример Латвию и Эстонию, где "катастрофа в транзите уже произошла". По словам Носовича, в этих странах "критическое значение имел транзит из России, а Россия последние 5 лет официально и открыто переводит свои грузопотоки из прибалтийских портов на северо-запад России".

"Последние несколько лет благоприятные показатели демонстрировала только литовская транспортная отрасль ― литовская железная дорога и клайпедский порт, потому что белорусские грузы никуда не уходили. Теперь ситуация уже начала меняться. Уже есть перебои с транзитом литовских грузов через Беларусь фурами", ― сказал Носович.

Последствия ухода белорусского транзита для Литвы будут такими же, как для Латвии и Эстонии от ухода российского, добавил эксперт.

"Это системные крупномасштабные потери для литовской железной дороги и для клайпедского порта. Для сравнения, латвийская железная дорога сейчас находится на грани признания себя банкротом, и порты Латвии квартал за кварталом обновляют рекорды падения своих показателей", ― рассказывает Носович.

Клайпедский порт ― это 6-7% литовского ВВП и 58 тысяч рабочих мест, при этом все население Клайпеды составляет порядка 150 тысяч человек, таким образом возникла угроза потери градообразующего предприятия, что означает социальный кризис в третьем по численности городе Литвы, что чревато даже политической дестабилизацией, отмечает эксперт.

Напомним, в начале недели белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Государственного таможенного комитета Юрием Сенько призвал белорусских грузоотправителей использовать отечественные логистические центры вместо услуг компаний из сопредельных стран, кроме того, Лукашенко поинтересовался ситуацией на границах.

"Особенно, что касается двух балтийских государств ―Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", – сказал Лукашенко.

Читайте также:

Рекеда: о выгоде литовских портов для Беларуси сейчас говорить некорректно

Юшков: белорусы не могут дать гарантии загрузки российских портов

загрузки российских портов Носович: без белорусского транзита Клайпеда может стать "городом-призраком"