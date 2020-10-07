Путин - о конфликте в Нагорном Карабахе: там проживают не чужие нам люди

Источник материала: Sputnik Беларусь

Путин назвал военные действия в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике "трагедией", ведь там проживают "не чужие люди". Президент России имел в виду не только Нагорный Карабах, но и сами стороны конфликта - Азербайджан и Армению.

В России поддерживают дружеские и родственные связи с обеими странами. Поэтому официальная Москва в очередной раз призвала Баку и Ереван прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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