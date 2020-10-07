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Путин - о конфликте в Нагорном Карабахе: там проживают не чужие нам люди
07.10.2020 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Путин назвал военные действия в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике "трагедией", ведь там проживают "не чужие люди". Президент России имел в виду не только Нагорный Карабах, но и сами стороны конфликта - Азербайджан и Армению.
В России поддерживают дружеские и родственные связи с обеими странами. Поэтому официальная Москва в очередной раз призвала Баку и Ереван прекратить огонь и вернуться к переговорам.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что в РФ переживают из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе. Смотрите подробности на видео.
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