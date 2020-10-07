Источник материала: Sputnik Беларусь

Процессоры и жесткие диски находились в фуре, ехавшей из Литвы. При этом часть товара, который находился в машине, не была задекларирована – на общую сумму свыше 110 тысяч рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс: владельцу груза грозит крупный штраф.