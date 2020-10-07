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Контрабандные детали для ПК на $40 тыс. выявили в "Каменном Логе" – видео
07.10.2020 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Процессоры и жесткие диски находились в фуре, ехавшей из Литвы. При этом часть товара, который находился в машине, не была задекларирована – на общую сумму свыше 110 тысяч рублей.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс: владельцу груза грозит крупный штраф.
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Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза в Беларусь крупной партии контрабандных деталей для компьютеров. Смотрите на видео кадры, снятые в "Каменном Логе".
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