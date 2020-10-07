Задержаны сотрудница Банка развития и глава управляющей компании

Источник материала: АФН

Правоохранительные органы задержали директора дочерней компании Банка развития «БР-Консалт» Алексея Жиренкова и исполнительного директора Банка развития Ирину Конепо.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на три не связанных между собой источника. Официального подтверждения этой информации нет.

«Оба задержаны, видимо, на прошлой неделе. Их вызывали в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, но особых опасений не было: такие приглашения не редкость, с учетом того, какие проекты финансирует Банк развития», — рассказал один собеседник.

Согласно данным другого источника, Жиренков и Конепо были на допросе 29 сентября. Их мобильные телефоны недоступны. Последний раз они были в мессенджерах на прошлой неделе.

По какому именно делу и в каком качестве проходят Жиренков и Конепо, узнать не удалось. В Департаменте финансовых расследований КГК на вопрос, были ли задержаны топ-менеджеры группы Банка развития, сказали: «Пока без комментариев».

Собеседники предполагают, что дело связано с одним из предприятий деревообработки, которое «давно на слуху и в фокусе внимания». Поскольку ранее были задержаны бывшие топ-менеджеры этой компании.

Унитарное предприятие «БР-Консалт» с 2016 года является управляющей компанией холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD. В настоящий момент в холдинг включены 9 предприятий деревообработки — «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Могилевдрев», Новосверженский лесозавод и «Мозырский ДОК», единый оператор по реализации продукции холдинга — «Белорусская лесная компания», лесозаготовительное предприятие — «БР-Форест».

Ирина Конепо по роду своей деятельности в банке также была связана с вопросами развития предприятий деревообработки, переданных в управление Банку развития.