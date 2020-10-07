Литва заблокировала выделение средств Беларуси по программе ЕС

Источник материала: АФН

Власти Литвы заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству.

Об этом сообщила представитель МВД Литвы Божена Заборовска-Зданович, передает Reuters.

«Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам», - сказала Заборовска-Зданович, уточнив, что один из замороженных платежей составлял около 3 млн. евро.

Она проинформировала о том, что выплаты были прекращены немедленно после обострения ситуации в Беларуси из опасений, что власти страны будут использовать их не по назначению.

Программа сотрудничества предусматривает развитие регионов на границе Беларуси с Литвой и Латвией и предполагает финансирование в объеме 18,4 млн. евро в 2020 году, 10,7 млн. евро в 2021 году и 3,5 млн. евро в 2022—2024 годах.