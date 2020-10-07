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Суд оставил Виктора Бабарико в СИЗО КГБ

07.10.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе. Решение принимала судья Юлия Густыр.

Адвокаты Виктора Бабарико считают, что предъявленное обвинение нарушает право на защиту: из него не ясно, какие конкретно действия обвиняемого якобы образуют преступления, оснований для продления срока содержания под стражей нет и эта мера пресечения подлежит замене.

Защита подала жалобу на постановление помощника начальника управления, старшего следователя по особо важным делам следственного управления КГБ Пакова от 10 августа 2020 года о продлении срока содержания под стражей Виктора Бабарико, передает tut.by.

Жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании, адвокаты ходатайствовали, чтобы Виктор Бабарико участвовал в нем по видеосвязи, ходатайство удовлетворено не было. Жалобу суд также отклонил.

«Жалобу оставить без удовлетворения. На постановление об оставлении жалобы без удовлетворения может быть подана в течение 24 часов жалоба в Минский городской суд», - заявила судья Юлия Густыр.

 
 
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Суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе. Решение принимала судья Юлия Густыр.
 
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