В Амстердаме пассажир избил и покусал водителя автобуса из-за требования надеть маску

"Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS . Об этом сообщаетсо ссылкой на телерадиокомпанию





67-летний водитель не хотел, чтобы пассажир ехал в автобусе, потому что на нем не было маски. Из-за этого пассажир разозлился и несколько раз укусил водителя, повалил наземь и бил ногами.





После нападения водителя на скорой доставили в больницу – у него выбиты четыре зуба, сотрясение мозга, ушиблены ребра и разбито лицо.





Злоумышленник скрылся с места происшествия.





Амстердамская компания общественного транспорта GVB объявила, что водитель сейчас уже выписан домой.





"Учитывая обстоятельства, дела у него идут неплохо, но, конечно, он шокирован" - сказали в компании.





"У нас есть более четкие снимки с автобуса, на которых четко видно подозреваемого. Снимки были переданы всем сотрудникам полиции Амстердама" - сказал представитель полиции.





Полиция уже поговорила со свидетелями, но все еще ищет других очевидцев.



