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Минское «Динамо» играет против «Сочи». Онлайн матча

07.10.2020 19:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» матчем против «Сочи» начинает сегодня домашнюю серию игр в Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из-за вспышки COVID-19 сегодняшний матч пропустит сразу несколько лидеров «Динамо», включая Бреннана Менелла, Адама Альмквиста, Райана Спунера, Брэндона Козуна и Артема Демкова.

Тренеры «зубров» являются контактами первого уровня, поэтому также не смогут присутствовать на скамейке. И.о. главного тренера будет бывший хоккеист «Динамо» Константин Кольцов, ныне работающий в фарм-клубе минчан из Молодечно.

ХК «Сочи», которым руководит Александр Андриевский, крайне неудачно начал сезон, занимая сейчас предпоследнее место в Западной конференции.

«Динамо»: Фурх (Тэйлор), Колячонок — Знахаренко, Дроздов — Клинкхаммер — Паре; Шинкевич — Еременко, Принс — Шарангович — Лодня; Соловьев — Боголейша, Горбунов — Протас — Алистров; Мартынов — Денисов, Буйницкий — Усов — Когалев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 19.30.

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Минское «Динамо» матчем против «Сочи» начинает сегодня домашнюю серию игр в Континентальной хоккейной лиге.
 
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