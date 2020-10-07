В борьбе за жизни детей важна любая помощь!

Подопечные дети фонда «Шанс» — Сашенька Горлов и Арсений Бураков — надеются на вашу поддержку и участие.





У Саши и Арсения хроническая почечная недостаточность, они не могут жить без диализа и нуждаются в аппарате для перитонеального диализа. Выбор у детей небольшой — жить в больнице или пользоваться дорогостоящим аппаратом. У обеих семьи нуждаются в приобретении современных аппаратов для проведения перитонеального диализа.

Сашеньке Горлову из Жлобина летом исполнился один годик. Он родился с диагнозом «хроническая почечная недостаточность». При данном заболевании почки не в состоянии выполнять свою жизненно важную функцию и ее берет на себя аппарат для перитонеального диализа.

Чтобы жить, малышу необходима трансплантация почки, а до этого момента ему нужно проводить ежедневную заместительную почечную терапию, иначе произойдет интоксикация организма, чреватая тяжелыми последствиями и летальным исходом.

Арсений Бураков из Могилева с двух лет находится на постоянном перитонеальном диализе. Он родился с поликистозом обеих почек и кистами в печени, его состояние отягощено редким синдромом Кароли (вторичный цирроз печени). Врачи наблюдают мальчика с рождения и проводят поддерживающую терапию.

Арсений уже более пяти лет ожидает одновременную пересадку почек и печени, которая поможет решить его врожденные проблемы. За это время мальчишка уже успел вырасти и пойти в школу, но пока находится на домашнем обучении.

Сегодня Саша проходит ежедневную процедуру диализа в больничных условиях, он практически не выходит из больницы. Семья Арсения проводила лечение на дому, но их собственный аппарат уже отработал свой срок службы и подлежит замене.

С помощью аппарата высокого класса Циклер («искусственная почка») семьи мальчишек смогут самостоятельно выполнять процедуру автоматического диализа в домашних условиях. Аппарат значительно облегчит жизнь семьям: всю процедуру (около 7-9 сеансов вместо ручных пяти) он будет проводить в ночное время по заданной врачом программе, что значительно снизит риск попадания инфекции в организм и позволит улучшить качество жизни детей.

Сашенька и Арсений смогут засыпать и просыпаться дома, в окружении родных и близких.

В будущем, после проведения трансплантаций, у детей будет возможность вернуться к полноценной жизни. Единственное, Саше и Арсению всю жизнь придется принимать таблетки, которые предотвращают отторжение трансплантированного органа.

Любящие семьи всеми силами поддерживают здоровье своих деток. Давайте поможем родителям свести к минимуму уровень стресса и тревоги в их повседневной жизни и продлить минуты беспечного счастья.

Мы просим вашей помощи для приобретения аппарата Циклер, чтобы сделать жизнь маленьких непосед максимально комфортной и безопасной.

Всю информацию о детях можно найти на сайте фонда «Шанс» в разделе «Наши дети» или по телефону +375 17 388-01-42

Помочь детям можно, совершив пожертвование на благотворительный счет фонда:

через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → Пожертвование Александру Горлову или Арсению Буракову;

сделать USSD-запрос с мобильного телефона на номер *222*8#

перейти по ссылке для оплаты через сайт:

Подписывайтесь на регулярные ежемесячные пожертвования и помогайте нуждающимся детям на постоянной основе! Абсолютно каждый владелец банковской карты любого банка и в любой валюте может помогать детям очень ПРОСТО, очень БЫСТРО и, главное, РЕГУЛЯРНО. Это позволит фонду «Шанс» планировать и оказывать необходимую помощь на лечение детей без объявления сбора, а значит — без промедления и задержек.