Детальный план территории «Великого камня» вынесут на общественное обсуждение

Проект «Детальный план территории. Центральная часть. Вторая очередь» будет вынесен на общественное обсуждение с 12 октября по 5 ноября, сообщили на сайте индустриального парка.





Во время реализации градостроительных решений генплана возникла необходимость разработать детальный план на новой территории в границах индустриального парка, определенной под дальнейшее освоение. Разработанный проект занимает площадь 459,72 га на землях «Великого камня» в Смолевичском районе.

Материалы проекта будут размещены с 12 по 26 октября по адресу: Минская область, Смолевичи, ул.Советская, 125 с 8:00 до 17:00. Презентация проекта состоится 15 октября в 16:00 в зале Смолевичского городского дома культуры.