Гомельских волонтеров, дежуривших в судах и на акциях, наказали сутками и штрафом

Суд Советского района Гомеля (судья Александр Мохорев) признал Сергея Гутника виновным в участии в несанкционированной акции 3 октября у Давыдовского рынка и наказал арестом на 15 суток.





Волонтер Сергей Гутник был задержан накануне милицией после очередного дежурства в суде Советского района. Волонтеры присутствуют на судебных заседаниях и собирают данные о задержанных и арестованных на акциях.

В Гомеле есть группа волонтеров, которые дежурят на акциях, в судах и под ИВС. Они также подвергаются преследованию за участие в акциях протеста.

6 октября суд Новобелицкого района наказал штрафом в размере 20 базовых величин волонтера Татьяну Максимову, мать пятерых детей. В материалах дела было указано, что она участвовала в несанкционированной акции, а именно «оказывала медицинскую помощь участникам».

27 сентября в Гомеле задержали после акции сразу группу волонтеров, которые собирали данные о задержанных и ехали потом под РОВД. Суд наказал их штрафами за участие в акции в размере 20 базовых величин.