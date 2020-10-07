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Гомельских волонтеров, дежуривших в судах и на акциях, наказали сутками и штрафом

07.10.2020 19:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Советского района Гомеля (судья Александр Мохорев) признал Сергея Гутника виновным в участии в несанкционированной акции 3 октября у Давыдовского рынка и наказал арестом на 15 суток.

Гомельских волонтеров, дежуривших в судах и на акциях, наказали сутками и штрафом

Волонтер Сергей Гутник был задержан накануне милицией после очередного дежурства в суде Советского района. Волонтеры присутствуют на судебных заседаниях и собирают данные о задержанных и арестованных на акциях.

В Гомеле есть группа волонтеров, которые дежурят на акциях, в судах и под ИВС. Они также подвергаются преследованию за участие в акциях протеста.

6 октября суд Новобелицкого района наказал штрафом в размере 20 базовых величин волонтера Татьяну Максимову, мать пятерых детей. В материалах дела было указано, что она участвовала в несанкционированной акции, а именно «оказывала медицинскую помощь участникам».

27 сентября в Гомеле задержали после акции сразу группу волонтеров, которые собирали данные о задержанных и ехали потом под РОВД. Суд наказал их штрафами за участие в акции в размере 20 базовых величин.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Советского района Гомеля (судья Александр Мохорев) признал Сергея Гутника виновным в участии в несанкционированной акции 3 октября у Давыдовского рынка и...
 
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