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Столтенберг призвал Минск и Москву уважать право белорусов самим определить будущее страны

07.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал Минск и Москву не нарушать права граждан Беларуси, выходящих на акции протеста против властей.



"Мы глубоко обеспокоены задержаниями и похищениями оппозиционных лидеров. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в среду.

В Беларуси уже почти два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Сама Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву.
 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал Минск и Москву не нарушать права граждан Беларуси, выходящих на акции протеста против властей.
 
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