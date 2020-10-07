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Аналитик: Лукашенко всем уже доказал, что никогда в Беларуси спорт не был «вне политики»

07.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition – о «хоккеисте №1» против лучших людей страны.



– Репрессиями и угрозами в отношении легендарного белорусского спортивного тренера Николая Козеко и лучших спортсменок и спортсменов Беларуси (Романовская, Куделич, Левченко, Попов и другие) Лукашенко всем уже совсем явно доказал, что никогда в стране спорт не был «вне политики», – пишет в Фейсбуке Андрей Елисеев. – И поддержку спорта он осуществлял исключительно ради продвижения себя лично, и уже косвенно – страны, не наоборот.

Собственно, осознав это и презирая пиар Лукашенко на победах национальной сборной, часть белорусов уже давненько прекратила болеть за нее.

Если взять зимние Олимпийские игры, то на них белорусские спортсмены в период независимости (если брать отсчет от олимпиады в Лиллехаммере-1994; в 1992 году они выступали в составе Объединенной команды) завоевали 8 золотых медалей. Это относит Беларусь в двадцатку сильнейших сборных мира.

Четыре из восьми золотых медалей (половину!) принесли спортсмены, которых тренировал Николай Козеко. Это один из самых впечатляющих результатов в мировой спортивной истории, я уж не говорю о Беларуси.

Благодаря спортсменам-ученикам Козеко о Беларуси с самой лучшей стороны узнали миллионы иностранных любителей спорта. С какой стороны о нашей стране узнают благодаря засидевшемуся правителю.
 
 
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Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition – о «хоккеисте №1» против лучших людей страны.
 
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