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МОК расследует заявления белорусских спортсменов, пострадавших из-за своей позиции

07.10.2020 20:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный олимпийский комитет (МОК) расследует заявления белорусских спортсменов, которые подвергаются дискриминации из-за своих политических взглядов, заявил в среду президент МОК Томас Бах.


Фото: Reuters

«Мы очень обеспокоены информацией, которую мы получаем», — сказал Бах во время телефонной конференции в конце заседания исполнительного совета органа. Он сказал, что МОК уже вел переписку с национальным комитетом и теперь также рассмотрит вопрос о стипендиях и других фондах, которые были направлены в Беларусь, и о том, достигли ли они тех лиц, для которых они предназначены.

По словам Баха, МОК 26 сентября послал письмо президенту НОК Беларуси, чтобы получить подтверждение, что спортсмены из Беларуси смогут продолжить подготовку к Играм 2020 и 2022 года вне зависимости от их точки зрения в эти сложные времена в Беларуси. «Был получен ответ, что выбор спортсменов для участия будет исходить исключительно из показанных ими результатов», — сказал он.

«Но мы слышим, что на самом деле спортсмены говорят, что их Национальный олимпийский комитет дискриминирует их только по политическим причинам», — отметил глава МОК.

«Недискриминация — важная ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этому», — сказал Бах. «Исполнительный совет решил, что мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК обязательства в соответствии с Олимпийской хартией».

«Мы — гражданская неправительственная организация, и наш мандат ограничен спортом. Мы не можем изменять законы, политическую систему или законы суверенной страны, — сказал Бах. — Но мы очень серьезно относимся к нашему мандату, чтобы гарантировать, что НОК любой страны соблюдают Олимпийскую хартию и чтобы спортсмены пользовались правами в соответствии с этой хартией».

Письмо белорусских спортсменов в МОК

5 октября свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК.

В нем они рассказали о пострадавших из-за своей позиции спортсменах, а также попросили Исполнительный комитет:

— провести надлежащее расследование фактов дискриминации и насилия в отношении спортсменов в Беларуси;

— принять меры, предусмотренные Олимпийской хартией в отношении НОК Беларуси, в частности — приостановить финансирование членства в НОК Беларуси до нормализации ситуации;

— помочь спортсменам, пострадавшим от незаконных репрессий, участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой МОК в случае, если они были несправедливо отстранены от участия в таких мероприятиях НОК Беларуси.

Подписи под документом поставила инициативная группа свободного объединения спортсменов Беларуси: Александр Опейкин, Константин Яковлев, Екатерина Снытина, Евгений Цуркин, Артур Удрис, Егор Мещеряков, Никита Мещеряков, Александра Герасименя, Степан Попов, Александра Романовская, Василий Хомутовский, Андрей Кравченко и Иван Ганин.

Добавим, что в приложении 1 к письму были приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.

 
 
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Об этом заявил на пресс-конференции президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
 
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